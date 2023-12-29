29 декабря 2023, 10:21
Появились видео вчерашнего пожара в Петрозаводске, где погиб человек
Очевидцы выложили в соцсети видеозаписи трагедии в карельской столице
Вечером 28 декабря пожар в Петрозаводске унес жизнь человека. Очевидцы опубликовали видео в группе «Подслушано в ПТЗ».
Напомним, загорелась квартира на пятом этаже дом № 22 по улице Архипова.
Пожару присвоили высокую категорию сложности, локализовать его удалось только спустя час.
На пепелище огнеборцы нашли труп человека. По какой причине произошло возгорание, будут устанавливать. // фото, видео: «Подслушано в ПТЗ»