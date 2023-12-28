Человек погиб во время пожара в многоквартирном доме в Петрозаводске

Вечером 28 декабря в одной из квартир многоэтажного дома № 22 на улице Архипова в Петрозаводске произошел пожар. Как стало известно изданию stolicaonego.ru, погиб человек.

О возгорании в МЧС сообщили в 18:00, на место выехали несколько пожарных расчетов. Пожару присвоили категорию 1-БИС, то есть очень высокую.

Примерно в 19:10 огнеборцы смогли локализовать огонь в квартире на пятом этаже, на пепелище нашли погибшего. // фото: freepik.com