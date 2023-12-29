Обобравшего пятерых жителей Карелии курьера задержали полицейские

Звонки от обманутых аферистами людей один за другим поступали в полицию Петрозаводска и Кондопожского района. Оказалось, это «работает» один и тот же курьер, сообщили в МВД Карелии.

Одной из потерпевших, 86-летней жительнице села Кончезеро, рассказали, что ее племянница попала в аварию. Для решения вопроса пенсионерку убедили собрать свои сбережения и передать курьеру.

Она отдала пришедшему к ней молодому человеку 420 тысяч рублей. На следующий день пожилую женщину навестила дочь и объяснила, что это был обман. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Схожий по приметам молодой человек забрал деньги и у петрозаводских потерпевших. Оперативники установили личность 21-летнего жителя села Прионежского района и задержали его, когда он выходил из дома.

Подозреваемый признал свою вину. Он рассказал, что в соцсети нашел объявление о работе и связался с так называемым «куратором». Выполняя задания работодателя, он посетил пять адресов: два в Кондопожском районе и три в Петрозаводске.

В столице Карелии, разъезжая по названным куратором адресам на своем автомобиле, курьер похитил 940 тысяч рублей. В Кондопожский район он приехал на такси.

Общий ущерб полтора миллиона рублей. По словам подозреваемого, деньги, которые он забирал у потерпевших, переводил злоумышленникам, оставляя себе «процент». // фото: pixabay.com