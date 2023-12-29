Серьезный пожар случился ночью под Петрозаводском

Сегодня ночью в 01 час 42 минуты на пульт пожарно-спасательной службы поступил тревожный звонок поступил из местечка Шапшезеро под Петрозаводском. Очевидцы из дачного кооператива «Наука» сообщили, что через несколько участков они видят мощные языки пламени, вспарывающие ночное небо.

Когда, преодолев расстояние почти в 30 километров, первые пожарные расчеты из Петрозаводска прибыли к месту вызова, 2-этажный деревянный дачный дом был объят пламенем. Температура была настолько высокой, что создалась реальная угроза распространение огня на соседний дом, на стенах которого уже начался плавиться сайдинг, сообщил близкий к МЧС источник.

Протоптав в снегу дорожку, пожарные установили две мотопомпы на озеро Шапшезеро, расположенное в 80-ти метрах от места пожара, и обеспечили бесперебойную подачу воды по двум магистральным линиям.

О силе пожара говорит тот факт, что 20 огнеборцам потребовалось порядка часа, чтобы остановить распространение пламени.

В результате дом был значительно поврежден. В соседнем доме был поврежден сайдинг на площади 30 квадратных метров.

По какой причине произошел этот серьезный пожар, сейчас устанавливают специалисты. // фото: freepik.com