29 декабря 2023, 08:24
Петрозаводчанин сильно обгорел у себя в гараже
Молодой человек неосторожно обращался с бензином
Вчера днем в 12 часов 03 минуты на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что в переулке Дорожный горит частный жилой дом.
Когда первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова, оказалось, что дом не горит, пожар случился в гараже. Оттуда пожарные вынесли молодого человека.
В результате возгорания огнем были повреждены полы гаража на площади два квадратных метра и бампер Volkswagen Passat на площади один квадратный метр.
У спасенного юноши ожоги 2-3-й степени на 30 процентах площади тела. Пострадавшего доставили в ИТАР БСМП.
По предварительным данным, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с бензином. Полные обстоятельства случившегося устанавливаются. // фото: pixabay.com