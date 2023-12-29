Петрозаводчанин сильно обгорел у себя в гараже

Вчера днем в 12 часов 03 минуты на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что в переулке Дорожный горит частный жилой дом.

Когда первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова, оказалось, что дом не горит, пожар случился в гараже. Оттуда пожарные вынесли молодого человека.

В результате возгорания огнем были повреждены полы гаража на площади два квадратных метра и бампер Volkswagen Passat на площади один квадратный метр.

У спасенного юноши ожоги 2-3-й степени на 30 процентах площади тела. Пострадавшего доставили в ИТАР БСМП.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с бензином. Полные обстоятельства случившегося устанавливаются. // фото: pixabay.com