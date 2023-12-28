28 декабря 2023, 21:14
Женщина в Карелии хотела купить дрова и пострадала от мошенников
Жительницу Медвежьегорска обманули в интернете
Женщина в Медвежьегорске попалась на уловку мошенников и потеряла деньги. Так закончилась ее попытка купить дрова, сообщили в МВД Карелии.
Объявление о продаже дров пострадавшая нашла в соцсети. Она связалась с продавцом и договорилась о покупке.
Потом перечислила на продиктованный номер банковской карты 11 600 рублей и стала ждать. Однако дрова не привезли, а деньги никто не вернул. // фото: «Петрозаводск говорит»