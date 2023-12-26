26 декабря 2023, 10:13
Появились подробности аварии с троллейбусом в Петрозаводске
Травмы в ДТП получил 39-летний мужчина - на него наехал троллейбус
Троллейбус наехал на мужчину на улице Онежская флотилия. Инцидент случился 25 декабря в 14:07 в Петрозаводске.
По сообщению ГИБДД, 51-летний водитель троллейбуса ЛиАЗ -5280 наехал на 39-летнего мужчину. Петрозаводчанин получил повреждения. Первую помощь ему оказали спасатели. Мужчину отправили лечиться амбулаторно.
После случившегося в ведомстве призвали пассажиров общественного транспорта быть осторожными и внимательными на остановках. Заходить и выходить из автобусов и троллейбусов следует лишь после полной остановки транспортного средства. // фото пресс-службы Госавтоинспекции Петрозаводска