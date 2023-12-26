Два человека получили травмы на трассе «Сортавала»

Две иномарки не поделили трассу «Сортавала» в Питкярантском районе. Дорожный инцидент произошел утром накануне.

В ГИБДД Карелии назвали причину аварии - несоблюдение очередности проезда. Предварительно установлено, что «Форд Мондео» двигался по второстепенной дороге. В это время «Ниссан Алмера» двигался по главной.

Водитель «Форда» не уступил дорогу, произошло столкновение. Итог – травмы получили оба водителя. Госавтоинспекция проводит проверку. // фото пресс-служба ГИБДД РК