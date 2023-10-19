Появились детали жесткого ДТП с легковушкой и ПАЗом в Петрозаводске

Днем 18 октября легковушка протаранила пассажирский автобус на Лососинском шоссе. Подробности аварии рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Напомним, инцидент случился в 12:56, его зафиксировала камера видеонаблюдения.

За рулем пассажирского ПАЗа был 46-летний водитель, он перестраивался для разворота около дома № 35 по Лососинскому шоссе. Шофер не предоставил преимущество автомобилю Skoda, в результате машины столкнулись.

Травмы получила 24-летняя пассажирка автобуса, ей назначили амбулаторное лечение. // фото: ГИБДД Петрозаводска