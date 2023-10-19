19 октября 2023, 10:34
Появились детали жесткого ДТП с легковушкой и ПАЗом в Петрозаводске
Травмы во вчерашней дорожной аварии получила пассажирка автобуса
Днем 18 октября легковушка протаранила пассажирский автобус на Лососинском шоссе. Подробности аварии рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.
Напомним, инцидент случился в 12:56, его зафиксировала камера видеонаблюдения.
За рулем пассажирского ПАЗа был 46-летний водитель, он перестраивался для разворота около дома № 35 по Лососинскому шоссе. Шофер не предоставил преимущество автомобилю Skoda, в результате машины столкнулись.
Травмы получила 24-летняя пассажирка автобуса, ей назначили амбулаторное лечение. // фото: ГИБДД Петрозаводска