Пятилетняя девочка погибла в фитнес-центре в поселке Совхоз имени Ленина Московской области. После трагедии следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

18 октября отец с детьми пришел в фитнес-центр. В какой-то момент маленькая девочка осталась без присмотра взрослых и ушла под воду. Медики пытались реанимировать малышку, но это не помогло спасти девочку.

К проверке подключилась прокуратура. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства трагедии, дадут оценку соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, исполнению родителями своих обязанностей.

По результатам проверки при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. // фото unsplash.com/ egor ivlev