19 октября 2023, 10:27
Происшествия

Пятилетняя девочка погибла в фитнес-центре

После гибели ребенка в Московской области возбудили уголовное дело

Пятилетняя девочка погибла в фитнес-центре в поселке Совхоз имени Ленина Московской области. После трагедии следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

18 октября отец с детьми пришел в фитнес-центр. В какой-то момент маленькая девочка осталась без присмотра взрослых и ушла под воду. Медики пытались реанимировать малышку, но это не помогло спасти девочку.

К проверке подключилась прокуратура. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства трагедии, дадут оценку соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, исполнению родителями своих обязанностей. 

По результатам проверки при наличии оснований будет решаться  вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. // фото unsplash.com/ egor ivlev

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Метки: 
фитнес-центр
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прокуратура