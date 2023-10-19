Пощечина подруге жизни обернулась для жителя Прионежья уголовным делом

Мужчину в Прионежском районе будут судить за нанесение побоев сожительнице. Раньше его уже привлекали за это к административной ответственности, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело возбуждено по статье о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.

Пара поссорилась в октябре во время совместного застолья, 43-летний мужчина дважды ударил подругу по лицу, причинив ей обиду и боль.

Раньше его уже наказывали административно, теперь возбудили уголовное дело. // фото: tonicpics/ pixabay.com