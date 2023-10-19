Сына и тещу легенды русского рока Стаса Намина нашли жестоко убитыми

Тела 85-летней женщины и ее 30-летнего внука обнаружили 18 октября вечером в коттедже в деревне Крюково под Москвой. Подозреваемого в убийстве задержали, он находился там же, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

По информации Telegram-канала Shot, погибшие – сын и теща знаменитого российского музыканта Стаса Намина. Тела Полины Ткаченко и Артема Микояна нашли на даче с многочисленными ножевыми ранениями.

Источник сообщил, что в убийстве подозревают старшего сына музыканта Романа Микояна. Говорят, 39-летний мужчина был не в себе, его допрашивают и проверяют на наркотики. // фото: twighlightzone/ pixabay.com