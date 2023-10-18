Автомобиль на скорости протаранил пассажирский автобус в Петрозаводске

Днем 18 октября в карельской столице столкнулись легковой автомобиль и автобус с пассажирами. Камера «Ситилинк» запечатлела момент аварии и ее последствия, видео опубликовали в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» ВКонтакте.

В кадре видно, что легковушка летит по Лососинскому шоссе в районе перекрестка с улицей Хейкконена.

Водитель автобуса как раз разворачивался, когда его протаранил автомобиль, это было в 12:56. Маршрутка проехала через две полосы, легковушка ехала в сторону центра. // фото, видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии»/ВКонтакте