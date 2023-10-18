Пенсионерка в Карелии «перенесла счет» и потеряла все свои сбережения

Еще одна пожилая женщина стала жертвой мошенников. На этот раз они обманули 77-летнюю пенсионерку из Калевалы, сообщили в МВД Карелии.

Женщине позвонили через мессенджер якобы из банка и спросили, подавала ли она заявку на «перенесение» счета. Получив отрицательный ответ, неизвестный сообщил пенсионерке, что ее деньги находятся в опасности.

Он продиктовал номер счета, куда их надо перевести. Пенсионерку смутило, что счет зарегистрирован на Юрия Гесева из Новокузнецка, но ей объяснили, что это доверенное лицо. Кроме того, ей запретили разговаривать с другими представителями банка и убедили, что любой из них может быть причастен к преступлению. Отличить «своих» от «чужих» помогало кодовое слово.

Поддавшись на обман, жительница Калевалы перевела все свои сбережения, 435 тысяч рублей. Потом она рассказала обо дочери, а та привела мать в полицию. // фото: «Петрозаводск говорит»