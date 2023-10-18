Дело о ритуальных убийствах в Карелии обрастает деталями

Сатанистов и каннибалов, которые убивали людей и совершали страшные ритуалы, будут судить еще и по другим статьям. Очередное уголовное дело передали в суд, сообщает 18 октября пресс-служба Генпрокуратуры России.

Напомним, участники жуткой секты заманивали своих жертв в леса Карелии и Ленобласти, а потом убивали. Одна из сатанистов – мать двоих детей, она уже получила срок, «Петрозаводск говорит» писал об этом.

И вот прокуратура передала в суд дело еще троих злодеев, на счету у них минимум два ритуальных убийства. Еще одно дело они получили, решив продавать тяжелые наркотики.

Среди обвиняемых Андрей Трегубенко, Татьяна Дерюгина и Александр Перевозчиков-Хмурый. Материалы в отношении еще двоих причастных выделены в отдельные производства.

В июне 2016 года Трегубенко с подругой заманили в глухой карельский лес в Медвежьегорском районе свою знакомую. Ее связали и закололи обрядовыми ножами. Примерно такая же участь настигла и туриста из Петербурга. Молодого человека зарезали и закопали в Приозерском районе Ленобласти в это же лето.

ВскореТрегубенко убил еще одного человека. Задержали главного подозреваемого весной 2021 года, когда он с подругой решил купить партию наркотиков и продавать их порциями поменьше. // фото: Erik Mclean/ pexels.com