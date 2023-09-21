Одну из карельских сатанистов-каннибалов отправили в колонию

Первый приговор вынесли по громкому делу о ритуальных убийствах и каннибализме. Суд в Ленинградской области отправил 36-летнюю Ольгу Большакову в колонию на 14 лет, передает 47news.

Напомним, жуткая история потрясла общественность летом 2021 года. Экс-сотрудницу налоговой инспекции из Балашихи задержали по подозрению в распространении наркотиков, а выяснили, что она участвовала в нескольких ритуальных убийствах.

Захоронения жертв нашли рядом с железнодорожной станцией Приозерск и около карельской деревни Челмужи в Медвежьегорском районе. Вместе с Ольгой Большаковой арестовали и ее гражданского мужа Андрея Трегубенко. В итоге оба признались в поклонении сатане, каннибализме, убийствах.

В приговоре суда описаны жуткие подробности – осужденная заманила девушку в Карелию и у озера расправилась с ней. Другой жертвой стал молодой человек, его убили в лесу Ленобласти.

Формулировки поистине адские - «ножом отрезала фрагмент икроножной мышцы», «приготовила в походном котелке и употребила в пищу», «нанесла потерпевшему удар ножом в область шеи, в то время как иные лица собрали с раны потерпевшего кровь и совершили обряд, предусматривающий жертвоприношение», «вылили собранную кровь в костер, который горел рядом с местом совершения убийства».

Убийства совершались в 2016 году, жертвами стали москвичка Вика Зайцева и петербуржец Платон Степанов. Останки юноши нашли около Приозерска, а Зайцевой - в Карелии. Вскоре арестовали предполагаемых сообщников сатанинской пары -москвичей Александра и Татьяну Перевозчиковых-Хмурых.

Ольга Большакова признала вину, раскаялась, сотрудничала со следствием и помогала изобличать других участников. Кроме того, двое детей. Женщине дали 14 лет лишения свободы. // фото: Engin_Akyurt/ pixabay.com