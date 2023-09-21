Ревнивец в Костомукше дал подруге пощечину и стал уголовником

Нетрезвый мужчина в Костомукше приревновал свою подругу и устроил скандал. Все закончилось возбуждением уголовного дела и наказанием, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Причиной конфликта стала ревность – из-за нее костомукшанин стал скандалить в прихожей квартиры и дал женщине пощечину.

Раньше его уже дважды привлекали к административной ответственности. Суд назначил наказание в виде 160 часов обязательных работ. // фото: Karolina Grabowska/ pexels.com