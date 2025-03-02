Повезло, что не было пешеходов – жесткое ДТП на Чапаева

Два автомобиля жестко столкнулись на перекрестке улиц Чапаева и Ватутина в Петрозаводске около 12:56 в воскресенье.

Один из участников поворачивал налево, другой двигался в прямом направлении. После удара, одну машину развернуло, другая вылетела на тротуар и врезалась в фонарный столб. По счастливой случайности, в тот момент на тротуаре не было пешеходов. На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции.

Момент жесткой аварии попал в объектив камеры наблюдения CityLink.