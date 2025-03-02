Ротвейлер искусал восьмилетнего ребенка в Карелии

Компенсацию морального вреда с владельцев ротвейлера взыскали через суд. Собака напала и покусала маленького ребенка.

Ротвейлер напал на восьмилетнего мальчика летом 2024 года в Повенце. Собака укусила ребенка за живот. Мальчику было больно и страшно. Впоследствии мама мальчика обратилась в прокуратуру.

Надзорный орган установил, что владельцы собаки пренебрегли обязанностью обеспечить безопасность окружающих.

Компенсации удалось добиться через суд. В пользу ребенка было взыскано 80 тысяч рублей. Решение вступило в силу.