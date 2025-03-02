02 марта 2025, 11:54
Происшествия

Ротвейлер искусал восьмилетнего ребенка в Карелии

Владельцы собаки заплатили 80 тысяч рублей за раны, нанесенные мальчику их псом
фото: freepik.com/ wirestock

Компенсацию морального вреда с владельцев ротвейлера взыскали через суд. Собака напала и покусала маленького ребенка.

Ротвейлер напал на восьмилетнего мальчика летом 2024 года в Повенце. Собака укусила ребенка за живот. Мальчику было больно и страшно. Впоследствии мама мальчика обратилась в прокуратуру.

Надзорный орган установил, что владельцы собаки пренебрегли обязанностью обеспечить безопасность окружающих.

Компенсации удалось добиться через суд. В пользу ребенка было взыскано 80 тысяч рублей. Решение вступило в силу.

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новости Карелии
Повенец
ротвейлер
прокуратура
ребенок