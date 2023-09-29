Повар отрубила себе палец в столовой в российской школе

В Москве повар школьной столовой отрубила себе палец во время приготовления еды. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По данным источника, женщина нарезала салат. Она пропускала морковь через слайсер и в этот момент лишилась пальца.

Отмечается, что после инцидента этот салат изъяли из школьного меню. Удалось ли пришить женщине палец, не уточняется. // Фото: unsplash.com / Io & Tech