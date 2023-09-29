29 сентября 2023, 18:12
Трассу «Кола» перекроют на два часа в воскресенье
Движение по федеральной магистрали остановится из-за разводки моста через Свирь
В воскресенье, 1 октября, остановится движение по трассе «Кола» в Ленинградской области. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».
Федеральную магистраль перекроют в районе Лодейного Поля с 13 до 15 часов. Причиной станет разводка моста через Свирь. По реке в это время пройдет барже-буксирный состав.
Отмечается, что, если суда не успеют подойти к этому времени, разводку моста перенесут на 2 октября. // Фото: unsplash.com / Chris Martin