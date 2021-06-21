Потерявшуюся в Карелии пенсионерку с деменцией нашли

Завершен розыск 80-летней пенсионерки, пропавшей сегодня утром в Олонце. Женщина найдена, с ней все хорошо. Об этом сообщил руководитель ПСО «Доброспас» Алексей Глушков.

Напомним, о розыске женщины было объявлено ранее сегодня днем. Пенсионерка, страдающая деменцией, ушла из дома утром. Связи с ней не было, местонахождение олончанки было неизвестно. Ранее женщина уже неоднократно пропадала.

О том, где и при каких обстоятельствах удалось отыскать пропавшую, не сообщается.