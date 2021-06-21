Таблетки для похудения стали поводом для возбуждения уголовного дела

Стражи порядка возбудили уголовное дело по признакам контрабанды сильнодействующих веществ. Карельская таможня проверила международную посылку, которая поступила в республику. В ней находилось восемь упаковок-блистеров препарата для коррекции фигуры, содержащего сильнодействующее вещество общей массой 31,64 граммов. Возбуждено уголовное дело, рассказали в МВД.

Посылку выявили в ходе спецоперации «Пангея», направленной на пресечение преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом лекарств, медицинских изделий и БАДов, в том числе, содержащих запрещенные для использования компоненты. Еще одна цель - пресечение незаконной деятельности производителей и распространителей фармацевтики.

Специалисты провели мониторинг 84 ресурсов в Интернете в поисках данных о незаконном обороте фальсифицированных и незарегистрированных лекарств и медицинских изделий. (фото piter.tv)