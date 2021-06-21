21 июня 2021, 14:12
Пропавший на пляже в Петрозаводске мужчина найден мертвым
44-летний горожанин пропал с пляжа на улице Береговой, где 10 дней назад погибли трое подростков
Мужчина, пропавший 19 июня с пляжа в районе улицы Береговой в Петрозаводске, найден мертвым. Об этом сообщил руководитель ПСО «Доброспас» Алексей Глушков.
Напомним, о розыске 44-летнего горожанина мы сообщали сегодня утром. 44-летний мужчина днем 19 июня отдыхал на берегу Онежского озера. После этого связь с ним была потеряна.
О том, что случилось с горожанином, не сообщается.
Напомним, 11 июня в этом же месте погибли трое подростков - выпускники девятого класса школы №38 Петрозаводска. Фото twimg.com