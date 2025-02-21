21 февраля 2025, 06:30
Потепление до нуля градусов придет сегодня в Карелию
Осадков в республике в пятницу не ожидается
Сегодня, 21 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха -1, -3°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха 0, -5°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -2-6, облачно.
В Сегеже -2-7, пасмурно.
В Сортавале 0-6, облачно.
Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»