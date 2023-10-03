03 октября 2023, 09:49
Постояльца гостиницы в Петрозаводске увезли силовики
Житель Карелии сломал дверь и замок – приехали росгвардейцы
Персонал гостиницы в Петрозаводске нажал тревожную кнопку 1 октября днем. Постоялец испортил имущество, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Группа задержания обнаружила 30-летнего жителя деревни Вилга, который сломал в своем номере дверь и замок. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.
Гражданина задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства. // фото: Росгвардия