Постояльца гостиницы в Петрозаводске увезли силовики

Персонал гостиницы в Петрозаводске нажал тревожную кнопку 1 октября днем. Постоялец испортил имущество, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Группа задержания обнаружила 30-летнего жителя деревни Вилга, который сломал в своем номере дверь и замок. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Гражданина задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства. // фото: Росгвардия