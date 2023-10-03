03 октября 2023, 09:49
Происшествия

Постояльца гостиницы в Петрозаводске увезли силовики

Житель Карелии сломал дверь и замок – приехали росгвардейцы

Персонал гостиницы в Петрозаводске нажал тревожную кнопку 1 октября днем. Постоялец испортил имущество, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Группа задержания обнаружила 30-летнего жителя деревни Вилга, который сломал в своем номере дверь и замок. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Гражданина задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства. // фото: Росгвардия

 

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новости Карелии
Петрозаводск
порча имущества