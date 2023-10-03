Пожилой мужчина пострадал в дорожной аварии в Карелии

Вечером 2 октября в Лахденпохском районе произошло ДТП, в котором пострадал пожилой человек. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, в 19:50 на подъезде к пункту пропуска Сювяоро автомобиль ВАЗ вылетел в кювет после того, как водитель не справился с управлением.

В результате ДТП находившийся за рулем 66-летний мужчина получил травмы. Он был доставлен в леченое учреждение для оказания помощи. // Фото «Петрозаводск говорит»