31 января 2020, 10:26
Россия

Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены

Участники рынка считают, что недостатка телефонов в магазинах покупатели не заметят

Китайские производители смартфонов Huawei (включая дочерний бренд Honor), Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo сообщили своим российским партнерам о переносе сроков поставок техники в РФ, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, перенос сроков связан с приостановкой производств в Китае из-за вспышки коронавируса. При этом, недостатка товара в магазинах быть не должно.

Один из источников газеты сообщил также, что американская Apple, производство которой находится в Китае, тоже переносит поставки в Россию.

В пресс-службе компании Vivo газете подтвердили, что график поставок от китайских производителей в Россию сместится на срок около двух недель. При этом ситуация не должна повлиять на наличие смартфонов в российских магазинах, так как объем декабрьских поставок всегда больше из-за новогодних каникул.

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коронавирус
эпидемия