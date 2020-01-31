Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены

Китайские производители смартфонов Huawei (включая дочерний бренд Honor), Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo сообщили своим российским партнерам о переносе сроков поставок техники в РФ, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, перенос сроков связан с приостановкой производств в Китае из-за вспышки коронавируса. При этом, недостатка товара в магазинах быть не должно.

Один из источников газеты сообщил также, что американская Apple, производство которой находится в Китае, тоже переносит поставки в Россию.

В пресс-службе компании Vivo газете подтвердили, что график поставок от китайских производителей в Россию сместится на срок около двух недель. При этом ситуация не должна повлиять на наличие смартфонов в российских магазинах, так как объем декабрьских поставок всегда больше из-за новогодних каникул.