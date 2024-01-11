Пособие по безработице проиндексируют в России

С 1 февраля выплату по безработице проиндексируют. Индексация будет производиться ежегодно. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

До этого пособия по безработице не индексировались ежегодно. В этом году вступила новая редакция закона «О занятости», в ней предусмотрен ежегодный порядок индексации пособий с учетом роста потребительских цен.

Выплату назначают максимум на год, постепенно размер пособия сокращается.

В прошлом году минимальный размер выплаты составил 1500 рублей, предельный – 12 792 рубля в месяц. // фото «Петрозаводск говорит»