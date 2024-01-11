Ограничения вводят в Карелии из-за роста заболеваемости

За первую неделю нового года в Карелии зарегистрировано 6029 случаев заболевания респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом и гриппом. Эпидпорог превыше на 50%.

Чтобы обезопасить уязвимые категории граждан, в регионе вводят ограничения. В частности, по рекомендации главного санитарного врача республики в период пика заболеваемости ограничат доступ в соцучреждения закрытого типа.

В учреждениях, подведомственных минсоцзащиты, у персонала будут измерять температуру, будут организованы дезинфекционные мероприятия, работающих с населением сотрудников обеспечат средствами индивидуальной защиты и антисептиками. В организациях социального обслуживания пожилых и инвалидов с круглосуточным пребыванием ввели обязательный масочный режим для персонала и ограничили посещения.

Также в медучреждениях установлен масочный режим. В образовательных организациях при превышении эпидпорога точечно вводят карантинные мероприятия и дистант, сообщили в пресс-службе главы региона.

В Петрозаводске на дистанционное обучение перевели учащихся 7, 8 и 10 классов. Остальные учащиеся продолжают посещать школы в обычном режиме, но с соблюдением дополнительных противоэпидемических мер. // фото «Петрозаводск говорит»