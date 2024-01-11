Разбирались, почему Кадашев избил охранника ресторана «Ели-Пели»

Текст: Антонина Кябелева

11 января 2024 года в Петрозаводском городском суде продолжился процесс по нашумевшему уголовному делу, возбужденному против братьев-каратистов Кадашевых - старшего Джаваншира и младшего Джахангира, а также их приятелей – Роберта Тоняна и Раула Джафарова.

Судебное заседание было полностью посвящено конфликту, который 14 августа 2022 года произошел в петрозаводском ресторане «Ели-Пели». Тогда младший Кадашев, как следует из представленных суду видеозаписей, подошел к спокойно сидящему мужчине и стал его избивать. В ответ не было нанесено ни одного удара. Избитого мужчину охрана вывела через черный вход.

Человеком, которого избил Джахангир Кадашев, был Рахимжон Хакимов, который в деле проходит в качестве потерпевшего. Он рассказал, что произошло 14 августа в петрозаводском ресторане, и почему, с его точки зрения, Кадашев на него напал.

С Кадашевым потерпевший был знаком шапочно в течение последних нескольких лет. Хакимов с 2018 по август 2022 года работал охранником в ресторане «Ели-Пели» и знал многих посетителей этого заведения. К тому же, рассказал Рахимжон Хакимов, Кадашев живет по соседству, и он часто встречал его на улице. Каких-то конфликтов, по словам потерпевшего, с младшим Кадашевым у него не было, он не обсуждал его с девушками, не высказывался негативно в его адрес в соцсетях, не оскорблял в разговоре со знакомыми. В общем, то, что Кадашев вдруг подошел к нему в ресторане и стал наносить удары, оказалось для мужчины полной неожиданностью. Из-за громкой музыки Хакимов не слышал, что ему говорил обидчик. По его словам, Кадашев нанес ему порядка десяти ударов, в основном в область головы. У него была разорвана губа, остались синяки на лице и шее.

Потерпевший вспомнил, что в январе 2022 года, задолго до драки в ресторане, две девушки перебрали в «Ели-Пели» и «очень плохо себя повели». Хакимов тогда работал в ресторане охранником. На следующий день они вновь появились в ресторане, но Хакимов отказался их пускать, сославшись на их вызывающее поведение накануне. Администратор подтвердила, что именно сотрудники охраны решают, пускать или нет посетителей в ресторан. Но посетительницы оказались настойчивыми.

«Прошло какое-то время. Они зашли, подошли ко мне и сказали: «С тобой хотят поговорить»

- вспомнил потерпевший.

«Переговорщиком» оказался Джахангир Кадашев, но с ним Хакимов отказался разговаривать.

Кадашев приехал с друзьями и стал настаивать, что девушки, несмотря на запреты, должны пройти в ресторан. Подошел начальник охраны, о чем-то поговорил с Кадашевым и велел пропустить настырных посетительниц. После этого Хакимов уволился из ресторана. Но не перестал туда ходить как обычный посетитель.

После того как Рахимжон Хакимов написал заявление в полицию, со стороны семьи Кадашевых были предприняты попытки убедить его забрать заявление. На отца потерпевшего вышли какие-то люди:

«Они пытались заплатить за моральный и физический ущерб, помириться. Отец ясно дал понять, что ни я, ни он на такой шаг не пойдем».

Приходили и представители таджикской диаспоры. Но, рассказал Хакимов, после того как они увидели видео, запечатлевшее избиение, они изменили свою позицию:

«Видео посмотрели. Они сказали: «Мы умываем руки. Мы не вмешиваемся».

Во время судебного заседания потерпевшему не раз задавали вопрос: какие, по его мнению, были у Кадашева причины для драки. Хакимов предположил, что Кадашев просто хотел показать, «какой он крутой», и публично его унизить.

Он расценил поведение Джахангира как хулиганство:

«Мы люди образованные. У нас не первобытное общество. Есть разговорная речь. Даже есть интернет, можно там списаться. Телефон есть. Возможностей много, главное желание. Если у человека есть желание, он мог подойти, поговорить».

Когда Рахимжон Хакимов встретился с Кадашевым в полиции, тот перед ним извинился. Но это извинение потерпевший не принял, как и не поверил в его искренность: «Он принес извинение на Мурманской в отделении полиции после того, как уже все это написали, с каждой стороны объяснения, показания давали. После чего он сидит, на азербайджанском, но я прекрасно понимаю этот язык, он сидит ужасной грязью в открытую. Это извинение ради извинения». (Воспроизвожу показания потерпевшего дословно.)

По данному эпизоду Джахангиру Кадашеву было предъявлено обвинение по ст. 213 ч. 1 (хулиганство с применением насилия). Максимальное наказание по данной статье - 5 лет лишения свободы. Когда у потерпевшего спросили, какое наказание заслуживает Кадашев, тот ответил, что это должен решить суд. Следующее судебное заседание намечено на 25 января.