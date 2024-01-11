Сегодня ночью в двух районах Петрозаводска продолжат убирать снег

В ночь на пятницу в Петрозаводске вновь запланирована уборка снега. Работы будут вестись по нечетной стороне улицы Ровио, нечетной стороне улицы Древлянка, а также на бульваре Интернационалистов (дом 22) и втором внутриквартальном проезде.

В ГИБДД отметили, что на этих улицах в ночное время запрещена остановка транспорта.

В связи с этим автомобилистов призвали быть внимательными при парковке. Машины, которые будут припаркованы с нарушениями, отправят на специализированную стоянку. // фото «Петрозаводск говорит»