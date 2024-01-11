Жительница Петрозаводска спасла раненого селезня

По неизвестным причинам селезень, получивший кличку Чапай, повредил крыло и лишился части надклювья. Его заметили возле "Сигмы" неравнодушные граждане и разместили эту информацию в соцсетях, где на нее нее наткнулась Катерина Григорьева. Она с детства очень любит птиц, и всю ночь не могла спать, узнав об утке, попавшей в беду.

"Я места себе не находила. Как только с работы вернулся муж, мы отправились искать этого бедняжку. У меня сердце кровью обливалось, когда я о нем думала. Когда мы его нашли, он настолько ослаб, что даже не смог сопротивляться поимке. Но теперь он в тепле, уюте, а главное - он будет жить!",

- делится эмоциями Катерина.

Сейчас Чапай сыт и согрет. Катерина сначала взяла его на передержку и начала лечение, но призналась, что для полного выздоровления селезню недостаточно пространства, и активно искала ему новый дом. И вот поиски увенчались успехом - теперь у Чапая есть своя комната у нового хозяина, с просторной ванночкой для плавания и постоянным уходом. Эта история с хорошим концом говорит нам о том, что в новогодние праздники чудеса действительно случаются. Даже для животных. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал "Ника плюс".