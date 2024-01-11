Сосульки и снежные глыбы угрожают жителям Петрозаводска

Единая дежурно-диспетчерская служба предупреждает жителей Петрозаводска об опасности.

Так, с дома №87 по улице Островского свисают опасные сосульки. Информация передана в управляющую компанию.

Людям, проходящим мимо дома №33 по Первомайскому проспекту, угрожает огромная снежная глыба. Сведения также донесены до ответственных.

Жителей карельской столицы просят быть внимательными и осторожными. // Фото: unsplash.com / Emanuel Haas