11 января 2024, 13:20
Сосульки и снежные глыбы угрожают жителям Петрозаводска
В ЕДДС предупредили петрозаводчан об опасности
Единая дежурно-диспетчерская служба предупреждает жителей Петрозаводска об опасности.
Так, с дома №87 по улице Островского свисают опасные сосульки. Информация передана в управляющую компанию.
Людям, проходящим мимо дома №33 по Первомайскому проспекту, угрожает огромная снежная глыба. Сведения также донесены до ответственных.
Жителей карельской столицы просят быть внимательными и осторожными. // Фото: unsplash.com / Emanuel Haas