Горожане возмутились шириной проезжей части на Лесном проспекте

Жители Петрозаводска продолжают жаловаться на некачественную уборку городских магистралей. В частности, вопросы у них вызывает ширина проезжей части на Лесном проспекте.

«Даже при ТехРенте не было такого, что по Лесному может проехать только одна грузовая, легковушка рядом уже не влезет. Бардак...,»

- написал один из горожан в паблике «Подслушано в Птз».

В мэрии отреагировали на это сообщение и пообещали провести уборку Лесного проспекта в ближайшее время. Работы ведутся в непрерывном режиме в порядке очередности, отметили в городской администрации. // Фото: vk.com/podslushanovptz