Последствия ДТП на выезде из Петрозаводска запечатлели очевидцы

Днем 7 февраля, около 12:00, на Шуйском шоссе под Петрозаводском произошла автомобильная авария. Информация о случившемся появилась в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По словам очевидцев, инцидент случился недалеко от железнодорожного переезда, в районе газораздаточной станции, на выезде в сторону поселка Шуя. Последствия аварии попали на видео, которое опубликовали свидетели происшествия.

На кадрах видно, что один из автомобилей оказался в сугробе, вероятно, после столкновения. Другой автомобиль частично находится на дороге, а частично — на обочине. В нескольких метрах от места аварии остановилась третья машина. Подробности о пострадавших и причинах ДТП пока не уточняются. // фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте