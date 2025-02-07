Виновника трагедии на Онежском озере отправили в колонию

Кондопожский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины из Прионежского района, который в сентябре 2022 года, управляя малым судном на Онежском озере, совершил маневр в условиях неблагоприятной погоды. Это привело к сильному крену судна и его последующему опрокидыванию, погибли четверо.

На момент происшествия на борту находились шесть человек, включая капитана, что превышало разрешенную норму для этого судна. Более того, несколько пассажиров не использовали спасательные жилеты. Опрокидывание привело к трагическим последствиям – погибли четыре человека.

Суд признал действия подсудимого нарушением правил безопасности на водном транспорте, что по неосторожности привело к гибели двух и более человек.

В результате мужчина был осужден на 4 года и 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также суд взыскал с него более 10 миллионов рублей в пользу пострадавшего пассажира и родственников погибших за компенсацию морального ущерба. Приговор вступил в законную силу. // фото: pixabay.com