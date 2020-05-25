Последние звонки начали проводить в школах Петрозаводска

Сегодня в Петрозаводске стартовали Последние звонки для выпускников девятых и одиннадцатых классов. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в этом году они проходят в дистанционном формате, сообщает пресс-служба мэрии города.

В каждом учебном заведении выбрали свой формат проведения праздника. В каких-то школах проходят zoom-конференции. Выпускники смогут увидеть педагогов и одноклассников на экранах монитора. В некоторых учебных заведениях для учеников проведут видеотрансляцию праздника.

Отметим, что в этом году последние звонки прозвенят для 2679 девятиклассников и 1596 одиннадцатиклассников.

В мэрии отметили, что в феврале 2021 года на встречах выпускников нынешним выпускникам предложат выступить отдельно.