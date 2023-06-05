«Последнего богатыря» превратят в сериал

Вселенная «Последнего богатыря» станет шире – ее дополнит сериал «Последний богатырь. Наследие». Съемками займется Антон Маслов, известный по сериалу «Вампиры средней полосы» и фильму «Поехавшая».

В сериале действие развернется спустя 20 лет после событий третьей части фильма о приключениях белого мага Светозара. Съемки сериала стартуют этим летом, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Start.

По словам режиссера Антона Маслова, зритель видел большие фантастические истории такие как «Властелин колец», «Гарри Поттер», «Игра престолов».

«Придумано и реализовано много талантливых идей. С ними непросто бороться. Понятно, что мы живем в эпоху постмодернизма, но интерес «Последнего богатыря» в том, чтобы, опираясь на нашу культуру и сказочные миры, создать то, чего не было. Поэтому я очень рад, что у нас получается аутентичное волшебство - то, чем является русская сказка. У нас свой путь, и этот путь по клубку нужно найти и пройти. Это самое интересное», - рассказал режиссер проекта. // фото unsplash.com