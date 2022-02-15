После разгрома приюта в Медвежьегорске жизнь собак превратили в ад

После поражения в войне с администрацией муниципалитета волонтеры приюта для животных «Право на жизнь» в Медвежьегорске не перестали беспокоиться за бывших подопечных. Оказалось, что не зря. Сейчас собак содержат в поистине адских условиях. Видео женщины разместили в официальной группе приюта.

Напомним, что «Право на жизнь» был по-настоящему образцовым приютом. Там о животных заботились, лечили их и любили. Но перед Новым годом местные власти отказались продлевать с приютом контракт и потребовали освободить землю.

Собак обещали содержать уже силами муниципалитета. В каких именно условиях живут животные, убедились волонтеры 14 февраля.

Видео говорит само за себя: темные клетки, внутри грязь, пол весь в фекалиях. В комментариях к красноречивым кадрам люди пишут, что иначе как жестоким обращением с животными это назвать нельзя.