После прогулки по Петрозаводску мужчина снял с себя «голодного» клеща

После прогулки по столице Карелии мужчина снял с себя клеща. О неприятной встрече горожанин рассказал в сообществе «Подслушано в Птз».

«Вот такую красоту вчера в городе где-то подхватил»,

- такой комментарий сопровождает фотографию ползущего по руке клеща.

В администрации Петрозаводска в комментариях к записи сообщили, что обработка города от клещей будет проводиться в мае, работы будут проводить до 15 июня. Всего планируется обработать 37 гектаров городских территорий. Где именно будут проводить акарицидную обработку, пообещали сообщить позже.

На днях мы рассказывали о проснувшихся в Карелии клещах. В Медвежьегорском районе клеща сняли с ребенка 16 апреля. (фото vk.com)