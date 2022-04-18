Клещи проснулись в Карелии

После зимы в Карелии проснулись не только медведи, но и клещи.

О первой неприятной встрече в этом сезоне сообщили подписчики паблика «Подслушано в Медвежьегорске». По словам автора короткого сообщения, клеща сняли с ребенка 16 апреля. В комментариях пользователи предупредили о том, что кроме клещей проснулись и змеи.

Между тем в Роспотребнадзоре в понедельник сообщили, что за неделю с 11 по 17 апреля в Карелии не было зафиксировано обращений от местных жителей по поводу присосавшихся клещей. (фото vk.com)