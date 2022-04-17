Пойманного в районе Костомукши медведя выпустили в лес

Необычный рейс сегодня выполнил водитель компании «Карельский окатыш» Виталлий Гаврилов. Он доставил в лес клетку с пойманным накануне медведем, который проснулся от зимней спячки и голодным бродил в районе промплощадки.

Ранее «Петрозаводск говорит» сообщал о том, что косолапого долго не получалось поймать. Но вот свершилось. Дикий зверь оказался в клетке, но ненадолго. Сегодня его доставили в привычную для него среду. На видео заметно, что из заточения он выбежал радостным, но пробежав несколько метров, остановился в растерянности, видимо, не веря в происходящее.

«Теперь животное на свободе, а сотрудники в безопасности»,

- прокомментировали ситуацию на «Карельском окатыше». Видео: vk.com/severstal_ko.