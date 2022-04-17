Турция хочет видеть больше российских туристов на своих курортах

Турецкая авиакомпании, ориентированная на путешественников из России, может начать полеты в конце мая, передает сообщение AirportHaber издание interfax.ru. У перевозчика даже есть уже название «Юный ветер» (Southwind).

Турецкое Генуправление гражданской авиации получило заявку на регистрацию нового перевозчика. И как рассказали в ведомстве, процесс может пройти в ускоренном режиме. Для перелетов заявлены пять лайнеров Airbus: три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных. Рейсы будут выполнять только между городами РФ и курортами Турции.

Напомним, российские авиакомпании в начале марта остановили полеты в Турцию из-за западных санкций, так как есть большие риски ареста находящихся в лизинге самолетов в зарубежных аэропортах. Но на прошлой неделе власти Турции утвердили трехэтапную дорожную карту по привлечению российских туристов в сложившихся условиях. Фото: pixabay.