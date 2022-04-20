Петрозаводчане в шоке от устроившего пыльную бурю трактора

Зимой петрозаводчане страдали от куч снега, а с приходом весны горожане сетуют на пыль.

Настоящую пыльную бурю устроил тракторист во дворе на Октябрьском проспекте, 10-в.

«Кошмар, вся грязь и пыль летит в окна домов! А ведь рядом садик, дети гуляют. Где дворник?»

- возмущенно пишут горожане в сообществе «Подслушано в Птз».

В этом же паблике петрозаводчане пишут, что не могут любоваться городом, когда песок летит в глаза, дышать в таком песчано-пыльном шлейфе тоже затруднительно.

«Уважаемая администрация, прошу обратить внимание на состояние гоголевского моста, 5 дней в неделю хожу по нему на работу. Пыль стоит такая, что дышать нечем и глаза не открыть. Всё в песке и мелких камешках после зимы. При нынешних ценах на транспорт, дайте людям возможность хотя бы ходить пешком!» (фото vk.com)