После аварии на Древлянке «Лада» влетела в дорожный знак

Две отечественные легковушки не смогли разъехаться утром в среду на дороге в новом жилом районе на Древлянке. Момент столкновения двух «Лад» запечатлел видеорегистратор очевидца.

Инцидент случился в 07:40 напротив дома №9 по Скандинавскому проезду, передает dtpptz.ru. Автомобиль «LADA XRAY» выезжал с левым поворотом с Кроноборгского проезда на Скандинавский. Возможно, увидеть приближающийся автомобиль водителю мешал припаркованная машина. В этот момент ВАЗ пятнадцатой модели двигался прямо.

В результате столкновения ВАЗ выехал на тротуар в районе пешеходного перехода, сшиб табличку и наехал на дорожный знак. К счастью, в этот момент людей на тротуаре не было.