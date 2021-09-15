15 сентября 2021, 18:45
Происшествия

После аварии на Древлянке «Лада» влетела в дорожный знак

Утро началось с неприятного инцидента для двух водителей отечественных легковушек

Две отечественные легковушки не смогли разъехаться утром в среду на дороге в новом жилом районе на Древлянке. Момент столкновения двух «Лад» запечатлел видеорегистратор очевидца.

Инцидент случился в 07:40 напротив дома №9 по Скандинавскому проезду, передает dtpptz.ru. Автомобиль «LADA XRAY» выезжал с левым поворотом с Кроноборгского проезда на Скандинавский. Возможно, увидеть приближающийся автомобиль водителю мешал припаркованная машина. В этот момент ВАЗ пятнадцатой модели двигался прямо.

В результате столкновения ВАЗ выехал на тротуар в районе пешеходного перехода, сшиб табличку и наехал на дорожный знак. К счастью, в этот момент людей на тротуаре не было.

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новости петрозаводска
авария
пешеходный переход
Древлянка