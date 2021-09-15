Пьяный водитель набросился на инспектора ГИБДД в служебной машине

В Костомукше возбудили уголовное дело после того, как мужчина напал на инспектора ГИБДД. Обстоятельства случившегося еще устанавливаются.

По информации Следкома Карелии, мужчина вел машину в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили сотрудники ГИБДД.

Остановленный водитель вместе с сотрудниками дорожной полиции поехали на медицинское освидетельствование в местную больницу. Но у здания лечебного учреждения задержанный отказался проходить процедуру, тогда его поместили в патрульную машину, чтобы отвезти в полицию. В пути мужчина ударил рукой по лицу и в грудь одного из сотрудников ГИБДД. (фото penzainform.ru)