16 июня 2025, 09:24
Поселок Надвоицы остался без воды
Восстановительные работы ведутся на водопроводе в Сегежском округе
Фото: unsplash.com / Hannah Xu
В понедельник, 16 июня, поселок Надвоицы остался без водоснабжения. Об этом сообщили в паблике администрации Сегежского округа.
По данным источника, причиной отключения воды стала авария на централизованных сетях. Ресурса не будет в домах жителей поселка с 9 до 14 часов.
Власти округа принесли извинения людям за временные неудобства. © «Петрозаводск говорит»