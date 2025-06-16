Поселок Надвоицы остался без воды

В понедельник, 16 июня, поселок Надвоицы остался без водоснабжения. Об этом сообщили в паблике администрации Сегежского округа.

По данным источника, причиной отключения воды стала авария на централизованных сетях. Ресурса не будет в домах жителей поселка с 9 до 14 часов.

Власти округа принесли извинения людям за временные неудобства. © «Петрозаводск говорит»