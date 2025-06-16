Новый храм возведут на Древлянке

В Петрозаводске планируют построить новый храм. Его возведут на Древлянке. На месте будущего религиозного объекта установили поклонный крест, а вскоре построят временный храм для богослужений. Об этом рассказали в паблике «Православие в Карелии».

Для строительства храма выделили участок в районе пересечения улиц Тимофея Артемьева и Хейкконена в Петрозаводске. Поклонный крест установили 14 июня по благословению митрополита Петрозаводского и Карельского Константина в день памяти Иоанна Кронштадтского.

26 декабря 2024 года в министерстве юстиции был зарегистрирован новый православный приход в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского. Настоятелем прихода назначен батюшка Валерий Дмитриев.

В епархии пояснили, что имя приходу было выбрано неслучайно, святой батюшка Иоанн любил Карелию. В июне 1896 года отец Иоанн Кронштадтский посетил Петрозаводск. © «Петрозаводск говорит»