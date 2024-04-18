Порядок получения гражданства могут ужесточить в Финляндии

Законопроект об ужесточении порядка получения финского гражданства рассмотрят в парламенте. С инициативой выступили финские власти. Они предлагают внести поправку в Закон о гражданстве, которая бы увеличила срок проживания с 5 до 8 лет, необходимый для получения гражданства. На инициативу обратила внимание газета «Известия».

При расчете срока проживания в Суоми будут учитывать время пребывания по виду на жительство. Изменится количество дней пребывания за границей, которые нужно учитывать при подсчете срока проживания.

Предлагаемые изменения являются частью более широкой реформы иммиграционной политики. // фото freepik.com/ Natanaelgintin